CAFE (CAFE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00001573 $ 0.00001573 $ 0.00001573 24J Rendah $ 0.0000164 $ 0.0000164 $ 0.0000164 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00001573$ 0.00001573 $ 0.00001573 24J Tinggi $ 0.0000164$ 0.0000164 $ 0.0000164 Sepanjang Masa $ 0.00931259$ 0.00931259 $ 0.00931259 Harga Terendah $ 0.00000799$ 0.00000799 $ 0.00000799 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +1.68% Perubahan Harga (7D) +16.61% Perubahan Harga (7D) +16.61%

CAFE (CAFE) harga masa nyata ialah $0.00001625. Sepanjang 24 jam yang lalu, CAFE didagangkan antara $ 0.00001573 rendah dan $ 0.0000164 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CAFE sepanjang masa ialah $ 0.00931259, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000799.

Dari segi prestasi jangka pendek, CAFE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.68% dalam 24 jam dan +16.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CAFE (CAFE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 16.25K$ 16.25K $ 16.25K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 16.25K$ 16.25K $ 16.25K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa CAFE ialah $ 16.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CAFE ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.25K.