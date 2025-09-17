Cainam (CAINAM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0000594 $ 0.0000594 $ 0.0000594 24J Rendah $ 0.00006272 $ 0.00006272 $ 0.00006272 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0000594$ 0.0000594 $ 0.0000594 24J Tinggi $ 0.00006272$ 0.00006272 $ 0.00006272 Sepanjang Masa $ 0.00950263$ 0.00950263 $ 0.00950263 Harga Terendah $ 0.00005467$ 0.00005467 $ 0.00005467 Perubahan Harga (1J) -3.88% Perubahan Harga (1D) -3.25% Perubahan Harga (7D) -2.10% Perubahan Harga (7D) -2.10%

Cainam (CAINAM) harga masa nyata ialah $0.00005972. Sepanjang 24 jam yang lalu, CAINAM didagangkan antara $ 0.0000594 rendah dan $ 0.00006272 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CAINAM sepanjang masa ialah $ 0.00950263, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00005467.

Dari segi prestasi jangka pendek, CAINAM telah berubah sebanyak -3.88% sejak sejam yang lalu, -3.25% dalam 24 jam dan -2.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cainam (CAINAM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 44.83K$ 44.83K $ 44.83K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 58.21K$ 58.21K $ 58.21K Bekalan Peredaran 750.69M 750.69M 750.69M Jumlah Bekalan 974,801,685.265571 974,801,685.265571 974,801,685.265571

Had Pasaran semasa Cainam ialah $ 44.83K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CAINAM ialah 750.69M, dengan jumlah bekalan sebanyak 974801685.265571. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 58.21K.