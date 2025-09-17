CAIRE (CAIRE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00166575 $ 0.00166575 $ 0.00166575 24J Rendah $ 0.00171308 $ 0.00171308 $ 0.00171308 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00166575$ 0.00166575 $ 0.00166575 24J Tinggi $ 0.00171308$ 0.00171308 $ 0.00171308 Sepanjang Masa $ 0.00675754$ 0.00675754 $ 0.00675754 Harga Terendah $ 0.00166575$ 0.00166575 $ 0.00166575 Perubahan Harga (1J) -0.31% Perubahan Harga (1D) -1.82% Perubahan Harga (7D) -21.32% Perubahan Harga (7D) -21.32%

CAIRE (CAIRE) harga masa nyata ialah $0.00167746. Sepanjang 24 jam yang lalu, CAIRE didagangkan antara $ 0.00166575 rendah dan $ 0.00171308 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CAIRE sepanjang masa ialah $ 0.00675754, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00166575.

Dari segi prestasi jangka pendek, CAIRE telah berubah sebanyak -0.31% sejak sejam yang lalu, -1.82% dalam 24 jam dan -21.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CAIRE (CAIRE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 35.23K$ 35.23K $ 35.23K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 35.23K$ 35.23K $ 35.23K Bekalan Peredaran 21.00M 21.00M 21.00M Jumlah Bekalan 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Had Pasaran semasa CAIRE ialah $ 35.23K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CAIRE ialah 21.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 35.23K.