Cairo Bank (CBANK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.122571 $ 0.122571 $ 0.122571 24J Rendah $ 0.123855 $ 0.123855 $ 0.123855 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.122571$ 0.122571 $ 0.122571 24J Tinggi $ 0.123855$ 0.123855 $ 0.123855 Sepanjang Masa $ 2.43$ 2.43 $ 2.43 Harga Terendah $ 0.054961$ 0.054961 $ 0.054961 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.64% Perubahan Harga (7D) +10.24% Perubahan Harga (7D) +10.24%

Cairo Bank (CBANK) harga masa nyata ialah $0.123378. Sepanjang 24 jam yang lalu, CBANK didagangkan antara $ 0.122571 rendah dan $ 0.123855 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CBANK sepanjang masa ialah $ 2.43, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.054961.

Dari segi prestasi jangka pendek, CBANK telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.64% dalam 24 jam dan +10.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cairo Bank (CBANK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 398.00K$ 398.00K $ 398.00K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 444.16K$ 444.16K $ 444.16K Bekalan Peredaran 3.23M 3.23M 3.23M Jumlah Bekalan 3,600,000.0 3,600,000.0 3,600,000.0

Had Pasaran semasa Cairo Bank ialah $ 398.00K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CBANK ialah 3.23M, dengan jumlah bekalan sebanyak 3600000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 444.16K.