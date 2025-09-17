Cakedog (CAKEDOG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00325348$ 0.00325348 $ 0.00325348 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.30% Perubahan Harga (1D) +2.24% Perubahan Harga (7D) +0.54% Perubahan Harga (7D) +0.54%

Cakedog (CAKEDOG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CAKEDOG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CAKEDOG sepanjang masa ialah $ 0.00325348, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CAKEDOG telah berubah sebanyak +0.30% sejak sejam yang lalu, +2.24% dalam 24 jam dan +0.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cakedog (CAKEDOG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 99.25K$ 99.25K $ 99.25K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 99.25K$ 99.25K $ 99.25K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Cakedog ialah $ 99.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CAKEDOG ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 99.25K.