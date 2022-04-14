Tokenomik Cakedog (CAKEDOG)

Lihat cerapan utama tentang Cakedog (CAKEDOG), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Cakedog (CAKEDOG) Maklumat

Cakedog is the first token to launch from pancakeswap’s new platform SpringBoard. It is a platform similar to pump.fun but on BSC and launched by a respected DEX. Cakedog brings together lovers of cake and all dog lovers. It is a CTO project where to community has been contributing to content. Cakedog will produce 2D & 3D animation and produce viral content for social media. Cakedog aims to bring exposure to the BNB chain through content and gain pancakeswap’s recognition.

Laman Web Rasmi:
https://cakedogbsc.com/

Cakedog (CAKEDOG) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Cakedog (CAKEDOG), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 109.12K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 109.12K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00325348
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00010906
Tokenomik Cakedog (CAKEDOG): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Cakedog (CAKEDOG) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CAKEDOG yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CAKEDOG yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CAKEDOG, terokai CAKEDOG harga langsung token!

CAKEDOG Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CAKEDOG? Halaman ramalan harga CAKEDOG kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.