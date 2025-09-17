Cakepie (CKP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.467826 24J Tinggi $ 0.485875 Sepanjang Masa $ 108.33 Harga Terendah $ 0.335309 Perubahan Harga (1J) -0.23% Perubahan Harga (1D) +1.70% Perubahan Harga (7D) +1.34%

Cakepie (CKP) harga masa nyata ialah $0.480083. Sepanjang 24 jam yang lalu, CKP didagangkan antara $ 0.467826 rendah dan $ 0.485875 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CKP sepanjang masa ialah $ 108.33, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.335309.

Dari segi prestasi jangka pendek, CKP telah berubah sebanyak -0.23% sejak sejam yang lalu, +1.70% dalam 24 jam dan +1.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cakepie (CKP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.89M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.81M Bekalan Peredaran 3.94M Jumlah Bekalan 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Cakepie ialah $ 1.89M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CKP ialah 3.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.81M.