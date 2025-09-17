Calaxy (CLXY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00703962 $ 0.00703962 $ 0.00703962 24J Rendah $ 0.00726468 $ 0.00726468 $ 0.00726468 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00703962$ 0.00703962 $ 0.00703962 24J Tinggi $ 0.00726468$ 0.00726468 $ 0.00726468 Sepanjang Masa $ 63,229,481$ 63,229,481 $ 63,229,481 Harga Terendah $ 0.00567033$ 0.00567033 $ 0.00567033 Perubahan Harga (1J) -0.90% Perubahan Harga (1D) +0.20% Perubahan Harga (7D) +3.93% Perubahan Harga (7D) +3.93%

Calaxy (CLXY) harga masa nyata ialah $0.00712592. Sepanjang 24 jam yang lalu, CLXY didagangkan antara $ 0.00703962 rendah dan $ 0.00726468 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CLXY sepanjang masa ialah $ 63,229,481, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00567033.

Dari segi prestasi jangka pendek, CLXY telah berubah sebanyak -0.90% sejak sejam yang lalu, +0.20% dalam 24 jam dan +3.93% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Calaxy (CLXY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 659.15K$ 659.15K $ 659.15K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.16M$ 7.16M $ 7.16M Bekalan Peredaran 92.11M 92.11M 92.11M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Calaxy ialah $ 659.15K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CLXY ialah 92.11M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.16M.