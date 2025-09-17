Calcium (CAL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.075375$ 0.075375 $ 0.075375 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +8.47% Perubahan Harga (7D) -13.19% Perubahan Harga (7D) -13.19%

Calcium (CAL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CAL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CAL sepanjang masa ialah $ 0.075375, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CAL telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +8.47% dalam 24 jam dan -13.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Calcium (CAL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 311.13K$ 311.13K $ 311.13K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

Had Pasaran semasa Calcium ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CAL ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 311.13K.