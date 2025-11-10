Caliber Harga Hari Ini

Harga langsung Caliber (CAL50) hari ini ialah $ 0.275065, dengan 2.79% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CAL50 kepada USD penukaran adalah $ 0.275065 setiap CAL50.

Caliber kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 27,506,507, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M CAL50. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CAL50 didagangkan antara $ 0.266624 (rendah) dan $ 0.284401 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.309508, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.155988.

Dalam prestasi jangka pendek, CAL50 dipindahkan +0.81% dalam sejam terakhir dan -3.60% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Caliber (CAL50) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 27.51M$ 27.51M $ 27.51M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 27.51M$ 27.51M $ 27.51M Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Caliber ialah $ 27.51M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CAL50 ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.51M.