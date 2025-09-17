Calicoin (CALICO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00012468 $ 0.00012468 $ 0.00012468 24J Rendah $ 0.00012962 $ 0.00012962 $ 0.00012962 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00012468$ 0.00012468 $ 0.00012468 24J Tinggi $ 0.00012962$ 0.00012962 $ 0.00012962 Sepanjang Masa $ 0.01761292$ 0.01761292 $ 0.01761292 Harga Terendah $ 0.00008163$ 0.00008163 $ 0.00008163 Perubahan Harga (1J) +0.50% Perubahan Harga (1D) -0.60% Perubahan Harga (7D) +11.99% Perubahan Harga (7D) +11.99%

Calicoin (CALICO) harga masa nyata ialah $0.00012646. Sepanjang 24 jam yang lalu, CALICO didagangkan antara $ 0.00012468 rendah dan $ 0.00012962 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CALICO sepanjang masa ialah $ 0.01761292, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00008163.

Dari segi prestasi jangka pendek, CALICO telah berubah sebanyak +0.50% sejak sejam yang lalu, -0.60% dalam 24 jam dan +11.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Calicoin (CALICO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 121.28K$ 121.28K $ 121.28K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 121.28K$ 121.28K $ 121.28K Bekalan Peredaran 959.06M 959.06M 959.06M Jumlah Bekalan 959,060,979.939662 959,060,979.939662 959,060,979.939662

Had Pasaran semasa Calicoin ialah $ 121.28K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CALICO ialah 959.06M, dengan jumlah bekalan sebanyak 959060979.939662. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 121.28K.