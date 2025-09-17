Lagi Mengenai CHILN

Maklumat Harga CHILN

Kertas putih CHILN

Laman Web Rasmi CHILN

Tokenomik CHILN

Ramalan Harga CHILN

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Calm Bear Logo

Calm Bear Harga (CHILN)

Tidak tersenarai

1 CHILN ke USD Harga Langsung:

--
----
+1.60%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Calm Bear (CHILN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 22:57:26 (UTC+8)

Calm Bear (CHILN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00119897
$ 0.00119897$ 0.00119897

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.66%

+10.76%

+10.76%

Calm Bear (CHILN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHILN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHILN sepanjang masa ialah $ 0.00119897, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHILN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.66% dalam 24 jam dan +10.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Calm Bear (CHILN) Maklumat Pasaran

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 24.10K
$ 24.10K$ 24.10K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Calm Bear ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHILN ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.10K.

Calm Bear (CHILN) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Calm Bear kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Calm Bear kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Calm Bear kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Calm Bear kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.66%
30 Hari$ 0+9.37%
60 Hari$ 0+19.47%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Calm Bear (CHILN)

Calm Bear $CHILN on Solana. (Website: https://www.calmbear.org/)(Telegram: https://t.me/calmbearsol) (Twitter: https://twitter.com/calmbearsol) Calm Bear ($CHILN) is a cryptocurrency token built on the Solana blockchain. It is a decentralized digital asset, loved and respected by its community. Calm Bear holders have calm approach to crypto investing. Ticker is $CHILN and Calm Bear contract address is 2DfEnQrC6EVnhA3wGXiQ8UoBtEEmStsW6oNT6izn6AeH

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Calm Bear (CHILN) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Calm Bear Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Calm Bear (CHILN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Calm Bear (CHILN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Calm Bear.

Semak Calm Bear ramalan harga sekarang!

CHILN kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Calm Bear (CHILN)

Memahami tokenomik Calm Bear (CHILN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CHILN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Calm Bear (CHILN)

Berapakah nilai Calm Bear (CHILN) hari ini?
Harga langsung CHILN dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CHILN ke USD?
Harga semasa CHILN ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Calm Bear?
Had pasaran untuk CHILN ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CHILN?
Bekalan edaran CHILN ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CHILN?
CHILN mencapai harga ATH sebanyak 0.00119897 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CHILN?
CHILN melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan CHILN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CHILNialah -- USD.
Adakah CHILN akan naik lebih tinggi tahun ini?
CHILN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CHILNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 22:57:26 (UTC+8)

Calm Bear (CHILN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.