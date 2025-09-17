Calm Bear (CHILN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00119897$ 0.00119897 $ 0.00119897 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +1.66% Perubahan Harga (7D) +10.76% Perubahan Harga (7D) +10.76%

Calm Bear (CHILN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHILN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHILN sepanjang masa ialah $ 0.00119897, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHILN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.66% dalam 24 jam dan +10.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Calm Bear (CHILN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 24.10K$ 24.10K $ 24.10K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Calm Bear ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHILN ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.10K.