Calum (CALUM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +13.20% Perubahan Harga (7D) +13.20%

Calum (CALUM) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CALUM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CALUM sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CALUM telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +13.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Calum (CALUM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 19.14K$ 19.14K $ 19.14K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.14K$ 19.14K $ 19.14K Bekalan Peredaran 999.52M 999.52M 999.52M Jumlah Bekalan 999,518,697.324082 999,518,697.324082 999,518,697.324082

Had Pasaran semasa Calum ialah $ 19.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CALUM ialah 999.52M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999518697.324082. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.14K.