Calvin in the Cabal (CALVIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0.00101264 $ 0.00101264 $ 0.00101264 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0.00101264$ 0.00101264 $ 0.00101264 Sepanjang Masa $ 0.00866542$ 0.00866542 $ 0.00866542 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.38% Perubahan Harga (1D) +8.66% Perubahan Harga (7D) -4.83% Perubahan Harga (7D) -4.83%

Calvin in the Cabal (CALVIN) harga masa nyata ialah $0.00101438. Sepanjang 24 jam yang lalu, CALVIN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0.00101264 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CALVIN sepanjang masa ialah $ 0.00866542, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CALVIN telah berubah sebanyak +0.38% sejak sejam yang lalu, +8.66% dalam 24 jam dan -4.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Calvin in the Cabal (CALVIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Bekalan Peredaran 999.93M 999.93M 999.93M Jumlah Bekalan 999,928,551.983452 999,928,551.983452 999,928,551.983452

Had Pasaran semasa Calvin in the Cabal ialah $ 1.01M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CALVIN ialah 999.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999928551.983452. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.01M.