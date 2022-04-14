Tokenomik Calvin in the Cabal (CALVIN)

Lihat cerapan utama tentang Calvin in the Cabal (CALVIN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Calvin in the Cabal (CALVIN) Maklumat

$CALVIN provides real utility through world-class automated trading and multimedia entertainment. From exposing the Cabal to rewarding holders, Calvin keeps the community informed, empowered, and ahead of the curve. Through trading performance, on-chain tools, and expanding media presence, he’s bridging culture and capital—reshaping the future of AI-powered finance.

Laman Web Rasmi:
https://www.cabalcalvin.com

Calvin in the Cabal (CALVIN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Calvin in the Cabal (CALVIN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 929.68K
Jumlah Bekalan:
$ 999.93M
Bekalan Edaran:
$ 999.93M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 929.68K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00866542
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00050546
Harga Semasa:
$ 0.00093428
Tokenomik Calvin in the Cabal (CALVIN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Calvin in the Cabal (CALVIN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CALVIN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CALVIN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CALVIN, terokai CALVIN harga langsung token!

CALVIN Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CALVIN? Halaman ramalan harga CALVIN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.