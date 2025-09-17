Camel Dad (CAMEL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00154998$ 0.00154998 $ 0.00154998 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +24.09% Perubahan Harga (7D) +24.09%

Camel Dad (CAMEL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CAMEL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CAMEL sepanjang masa ialah $ 0.00154998, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CAMEL telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +24.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Camel Dad (CAMEL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 25.95K$ 25.95K $ 25.95K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 25.95K$ 25.95K $ 25.95K Bekalan Peredaran 7.86B 7.86B 7.86B Jumlah Bekalan 7,859,968,208.46198 7,859,968,208.46198 7,859,968,208.46198

Had Pasaran semasa Camel Dad ialah $ 25.95K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CAMEL ialah 7.86B, dengan jumlah bekalan sebanyak 7859968208.46198. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.95K.