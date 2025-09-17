Camille (CAMILLE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.202958$ 0.202958 $ 0.202958 Harga Terendah $ 0.00117105$ 0.00117105 $ 0.00117105 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +4.05% Perubahan Harga (7D) +4.05%

Camille (CAMILLE) harga masa nyata ialah $0.00125234. Sepanjang 24 jam yang lalu, CAMILLE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CAMILLE sepanjang masa ialah $ 0.202958, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00117105.

Dari segi prestasi jangka pendek, CAMILLE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +4.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Camille (CAMILLE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 26.30K$ 26.30K $ 26.30K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 26.30K$ 26.30K $ 26.30K Bekalan Peredaran 21.00M 21.00M 21.00M Jumlah Bekalan 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Had Pasaran semasa Camille ialah $ 26.30K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CAMILLE ialah 21.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 26.30K.