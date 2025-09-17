Canada eCoin (CDN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00604583 $ 0.00604583 $ 0.00604583 24J Rendah $ 0.00696455 $ 0.00696455 $ 0.00696455 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00604583$ 0.00604583 $ 0.00604583 24J Tinggi $ 0.00696455$ 0.00696455 $ 0.00696455 Sepanjang Masa $ 0.2738$ 0.2738 $ 0.2738 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) +2.11% Perubahan Harga (7D) -1.24% Perubahan Harga (7D) -1.24%

Canada eCoin (CDN) harga masa nyata ialah $0.00645755. Sepanjang 24 jam yang lalu, CDN didagangkan antara $ 0.00604583 rendah dan $ 0.00696455 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CDN sepanjang masa ialah $ 0.2738, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CDN telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, +2.11% dalam 24 jam dan -1.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Canada eCoin (CDN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 645.76K$ 645.76K $ 645.76K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Canada eCoin ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CDN ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 645.76K.