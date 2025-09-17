Cancer (CANCER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00087677 24J Tinggi $ 0.00092488 Sepanjang Masa $ 0.00746488 Harga Terendah $ 0.00024404 Perubahan Harga (1J) -0.85% Perubahan Harga (1D) -3.49% Perubahan Harga (7D) +24.72%

Cancer (CANCER) harga masa nyata ialah $0.00087685. Sepanjang 24 jam yang lalu, CANCER didagangkan antara $ 0.00087677 rendah dan $ 0.00092488 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CANCER sepanjang masa ialah $ 0.00746488, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00024404.

Dari segi prestasi jangka pendek, CANCER telah berubah sebanyak -0.85% sejak sejam yang lalu, -3.49% dalam 24 jam dan +24.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cancer (CANCER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 876.81K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 876.81K Bekalan Peredaran 999.95M Jumlah Bekalan 999,949,600.003417

Had Pasaran semasa Cancer ialah $ 876.81K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CANCER ialah 999.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999949600.003417. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 876.81K.