Harga langsung Candle Cat (CANDLE) hari ini ialah $ 0.00075884, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CANDLE kepada USD penukaran adalah $ 0.00075884 setiap CANDLE.

Candle Cat kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 146,704, dengan bekalan edaran sebanyak 193.33M CANDLE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CANDLE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02097471, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00057512.

Dalam prestasi jangka pendek, CANDLE dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -13.54% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Candle Cat (CANDLE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 146.70K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 146.70K Bekalan Peredaran 193.33M Jumlah Bekalan 193,326,314.931106

Had Pasaran semasa Candle Cat ialah $ 146.70K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CANDLE ialah 193.33M, dengan jumlah bekalan sebanyak 193326314.931106. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 146.70K.