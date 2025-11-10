Candle TV Harga Hari Ini

Harga langsung Candle TV (CANDLE) hari ini ialah $ 0.00068857, dengan 0.08% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CANDLE kepada USD penukaran adalah $ 0.00068857 setiap CANDLE.

Candle TV kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,131,385, dengan bekalan edaran sebanyak 6.00B CANDLE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CANDLE didagangkan antara $ 0.00068726 (rendah) dan $ 0.00070787 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00478067, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00049595.

Dalam prestasi jangka pendek, CANDLE dipindahkan +0.07% dalam sejam terakhir dan -26.88% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Candle TV (CANDLE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.13M$ 4.13M $ 4.13M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.89M$ 6.89M $ 6.89M Bekalan Peredaran 6.00B 6.00B 6.00B Jumlah Bekalan 9,999,924,236.365652 9,999,924,236.365652 9,999,924,236.365652

Had Pasaran semasa Candle TV ialah $ 4.13M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CANDLE ialah 6.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 9999924236.365652. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.89M.