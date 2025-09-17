Candles (SN31) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.611766 $ 0.611766 $ 0.611766 24J Rendah $ 0.628503 $ 0.628503 $ 0.628503 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.611766$ 0.611766 $ 0.611766 24J Tinggi $ 0.628503$ 0.628503 $ 0.628503 Sepanjang Masa $ 2.05$ 2.05 $ 2.05 Harga Terendah $ 0.559537$ 0.559537 $ 0.559537 Perubahan Harga (1J) -1.03% Perubahan Harga (1D) +0.24% Perubahan Harga (7D) +0.20% Perubahan Harga (7D) +0.20%

Candles (SN31) harga masa nyata ialah $0.618184. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN31 didagangkan antara $ 0.611766 rendah dan $ 0.628503 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN31 sepanjang masa ialah $ 2.05, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.559537.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN31 telah berubah sebanyak -1.03% sejak sejam yang lalu, +0.24% dalam 24 jam dan +0.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Candles (SN31) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M Bekalan Peredaran 2.61M 2.61M 2.61M Jumlah Bekalan 2,608,106.479302855 2,608,106.479302855 2,608,106.479302855

Had Pasaran semasa Candles ialah $ 1.62M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN31 ialah 2.61M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2608106.479302855. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.62M.