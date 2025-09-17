CANNFINITY (CFT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01172909 $ 0.01172909 $ 0.01172909 24J Rendah $ 0.01173282 $ 0.01173282 $ 0.01173282 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01172909$ 0.01172909 $ 0.01172909 24J Tinggi $ 0.01173282$ 0.01173282 $ 0.01173282 Sepanjang Masa $ 0.01682545$ 0.01682545 $ 0.01682545 Harga Terendah $ 0.00110162$ 0.00110162 $ 0.00110162 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) +0.01% Perubahan Harga (7D) -0.00% Perubahan Harga (7D) -0.00%

CANNFINITY (CFT) harga masa nyata ialah $0.01173189. Sepanjang 24 jam yang lalu, CFT didagangkan antara $ 0.01172909 rendah dan $ 0.01173282 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CFT sepanjang masa ialah $ 0.01682545, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00110162.

Dari segi prestasi jangka pendek, CFT telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, +0.01% dalam 24 jam dan -0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CANNFINITY (CFT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 49.27M$ 49.27M $ 49.27M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 4,200,000,000.0 4,200,000,000.0 4,200,000,000.0

Had Pasaran semasa CANNFINITY ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CFT ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 4200000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 49.27M.