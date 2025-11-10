CaoCao Harga Hari Ini

Harga langsung CaoCao (CAOCAO) hari ini ialah $ 0.275748, dengan 17.98% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CAOCAO kepada USD penukaran adalah $ 0.275748 setiap CAOCAO.

CaoCao kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,360,108, dengan bekalan edaran sebanyak 30.32M CAOCAO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CAOCAO didagangkan antara $ 0.233542 (rendah) dan $ 0.311435 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.311435, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.063527.

Dalam prestasi jangka pendek, CAOCAO dipindahkan -0.60% dalam sejam terakhir dan +263.77% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

CaoCao (CAOCAO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.36M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.36M Bekalan Peredaran 30.32M Jumlah Bekalan 30,317,083.487250533

Had Pasaran semasa CaoCao ialah $ 8.36M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CAOCAO ialah 30.32M, dengan jumlah bekalan sebanyak 30317083.487250533. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.36M.