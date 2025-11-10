Cap USD Harga Hari Ini

Harga langsung Cap USD (CUSD) hari ini ialah $ 0.999411, dengan 0.11% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CUSD kepada USD penukaran adalah $ 0.999411 setiap CUSD.

Cap USD kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 176,568,865, dengan bekalan edaran sebanyak 176.83M CUSD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CUSD didagangkan antara $ 0.998008 (rendah) dan $ 1.005 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.17, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.947752.

Dalam prestasi jangka pendek, CUSD dipindahkan -0.16% dalam sejam terakhir dan -0.14% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Cap USD (CUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 176.57M$ 176.57M $ 176.57M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 176.57M$ 176.57M $ 176.57M Bekalan Peredaran 176.83M 176.83M 176.83M Jumlah Bekalan 176,825,119.9190336 176,825,119.9190336 176,825,119.9190336

Had Pasaran semasa Cap USD ialah $ 176.57M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CUSD ialah 176.83M, dengan jumlah bekalan sebanyak 176825119.9190336. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 176.57M.