Capa Harga Hari Ini

Harga langsung Capa (CAPA) hari ini ialah $ 0.00090012, dengan 4.88% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CAPA kepada USD penukaran adalah $ 0.00090012 setiap CAPA.

Capa kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 141,375, dengan bekalan edaran sebanyak 157.06M CAPA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CAPA didagangkan antara $ 0.00083964 (rendah) dan $ 0.00089909 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02191833, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00081283.

Dalam prestasi jangka pendek, CAPA dipindahkan +1.33% dalam sejam terakhir dan -9.79% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Capa (CAPA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 141.38K$ 141.38K $ 141.38K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 450.06K$ 450.06K $ 450.06K Bekalan Peredaran 157.06M 157.06M 157.06M Jumlah Bekalan 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Had Pasaran semasa Capa ialah $ 141.38K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CAPA ialah 157.06M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 450.06K.