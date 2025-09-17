Capital DAO Starter (CDS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02446354$ 0.02446354 $ 0.02446354 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) 0.00% Perubahan Harga (7D) +3.05% Perubahan Harga (7D) +3.05%

Capital DAO Starter (CDS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CDS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CDS sepanjang masa ialah $ 0.02446354, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CDS telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan +3.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Capital DAO Starter (CDS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.27M$ 8.27M $ 8.27M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 8,318,169,955.0 8,318,169,955.0 8,318,169,955.0

Had Pasaran semasa Capital DAO Starter ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CDS ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 8318169955.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.27M.