CAPPYBARA Logo

CAPPYBARA Harga (CAPPY)

Tidak tersenarai

1 CAPPY ke USD Harga Langsung:

--
----
0.00%1D
USD
CAPPYBARA (CAPPY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 17:28:40 (UTC+8)

CAPPYBARA (CAPPY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00119758
$ 0.00119758$ 0.00119758

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2.04%

+2.04%

CAPPYBARA (CAPPY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CAPPY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CAPPY sepanjang masa ialah $ 0.00119758, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CAPPY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +2.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CAPPYBARA (CAPPY) Maklumat Pasaran

$ 20.38K
$ 20.38K$ 20.38K

--
----

$ 20.38K
$ 20.38K$ 20.38K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,997,596.514801
999,997,596.514801 999,997,596.514801

Had Pasaran semasa CAPPYBARA ialah $ 20.38K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CAPPY ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999997596.514801. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.38K.

CAPPYBARA (CAPPY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga CAPPYBARA kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga CAPPYBARA kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga CAPPYBARA kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga CAPPYBARA kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ 0-60.21%
60 Hari$ 0-61.03%
90 Hari$ 0--

Apakah itu CAPPYBARA (CAPPY)

Our project revolves around Cappybara and its cryptocurrency, $CAPPY, a unique and inspiring token. Cappybara embodies the serene and sociable nature of its namesake, the capybara—renowned for its calm demeanor and its ability to form friendships with everyone. The vision behind $CAPPY is to promote a way of life rooted in peace, inclusivity, and love—values that reflect the essence of the capybara. Our mission is to foster a community that embraces harmony and kindness, empowering people to face challenges with a calm mindset and build bridges of friendship in a divided world. Cappybara isn’t just a cryptocurrency; it’s a movement that represents global peace, connection, and shared happiness. With $CAPPY, we’re striving to spread the capybara spirit across the world, one token at a time.

CAPPYBARA (CAPPY) Sumber

Laman Web Rasmi

CAPPYBARA Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai CAPPYBARA (CAPPY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset CAPPYBARA (CAPPY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk CAPPYBARA.

Semak CAPPYBARA ramalan harga sekarang!

CAPPY kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik CAPPYBARA (CAPPY)

Memahami tokenomik CAPPYBARA (CAPPY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CAPPY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai CAPPYBARA (CAPPY)

Berapakah nilai CAPPYBARA (CAPPY) hari ini?
Harga langsung CAPPY dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CAPPY ke USD?
Harga semasa CAPPY ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran CAPPYBARA?
Had pasaran untuk CAPPY ialah $ 20.38K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CAPPY?
Bekalan edaran CAPPY ialah 1000.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CAPPY?
CAPPY mencapai harga ATH sebanyak 0.00119758 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CAPPY?
CAPPY melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan CAPPY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CAPPYialah -- USD.
Adakah CAPPY akan naik lebih tinggi tahun ini?
CAPPY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CAPPYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 17:28:40 (UTC+8)

