Our project revolves around Cappybara and its cryptocurrency, $CAPPY, a unique and inspiring token. Cappybara embodies the serene and sociable nature of its namesake, the capybara—renowned for its calm demeanor and its ability to form friendships with everyone.
The vision behind $CAPPY is to promote a way of life rooted in peace, inclusivity, and love—values that reflect the essence of the capybara. Our mission is to foster a community that embraces harmony and kindness, empowering people to face challenges with a calm mindset and build bridges of friendship in a divided world.
Cappybara isn’t just a cryptocurrency; it’s a movement that represents global peace, connection, and shared happiness. With $CAPPY, we’re striving to spread the capybara spirit across the world, one token at a time.
Memahami tokenomik CAPPYBARA (CAPPY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token CAPPY yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token CAPPY yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.