Tokenomik CAPSULE (CAPS)

Tokenomik CAPSULE (CAPS)

Lihat cerapan utama tentang CAPSULE (CAPS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:09:12 (UTC+8)
USD

CAPSULE (CAPS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk CAPSULE (CAPS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 63.47K
$ 63.47K$ 63.47K
Jumlah Bekalan:
$ 999.96M
$ 999.96M$ 999.96M
Bekalan Edaran:
$ 999.96M
$ 999.96M$ 999.96M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 63.47K
$ 63.47K$ 63.47K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

CAPSULE (CAPS) Maklumat

Capsule is an AI-powered Internet Capital Markets (ICM) studio building the next generation of privacy DeFi, trader apps, and on-chain games. Designed for speed and stealth, Capsule connects builders, traders, and gamers in a unified ecosystem where privacy, creativity, and capital collide. Focused on Solana first then will eventually go multi-chain. Currently focused on Solana Vault, a new kind of Privacy DeFi where users can earn yield by using the app.

Laman Web Rasmi:
https://www.capsulechain.com/

Tokenomik CAPSULE (CAPS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik CAPSULE (CAPS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CAPS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CAPS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CAPS, terokai CAPS harga langsung token!

CAPS Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CAPS? Halaman ramalan harga CAPS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi