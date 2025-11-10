Captain Ethereum Harga Hari Ini

Harga langsung Captain Ethereum (CAPTAIN) hari ini ialah $ 0.00004065, dengan 3.25% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CAPTAIN kepada USD penukaran adalah $ 0.00004065 setiap CAPTAIN.

Captain Ethereum kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 40,676, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B CAPTAIN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CAPTAIN didagangkan antara $ 0.00003934 (rendah) dan $ 0.0000408 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00024758, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003561.

Dalam prestasi jangka pendek, CAPTAIN dipindahkan +0.72% dalam sejam terakhir dan +3.80% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Captain Ethereum (CAPTAIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 40.68K$ 40.68K $ 40.68K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 40.68K$ 40.68K $ 40.68K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Captain Ethereum ialah $ 40.68K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CAPTAIN ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 40.68K.