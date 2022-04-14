Tokenomik Captain GOOFY (GOOF)
Captain Goofy ($GOOF) is a community-driven memecoin that brings humor, creativity, and inclusivity to the world of cryptocurrency. With its playful nautical theme, Captain Goofy invites adventurers and crypto enthusiasts to sail into the uncharted waters of Web3. Designed to engage a broad audience, $GOOF encourages active community participation through competitions, giveaways, and collaborations. It’s not just a token; it’s a movement celebrating fun, unity, and the boundless potential of blockchain technology. Join Captain Goofy’s crew and set sail for a world where crypto meets creativity!
Tokenomik Captain GOOFY (GOOF): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Captain GOOFY (GOOF) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token GOOF yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token GOOF yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik GOOF, terokai GOOF harga langsung token!
