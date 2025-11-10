Captain Kuma Harga Hari Ini

Harga langsung Captain Kuma (KUMA) hari ini ialah $ 0.00652764, dengan 4.08% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KUMA kepada USD penukaran adalah $ 0.00652764 setiap KUMA.

Captain Kuma kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,873,576, dengan bekalan edaran sebanyak 899.99M KUMA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KUMA didagangkan antara $ 0.00618222 (rendah) dan $ 0.00662633 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01017393, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0054502.

Dalam prestasi jangka pendek, KUMA dipindahkan -0.83% dalam sejam terakhir dan -3.27% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Captain Kuma (KUMA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.87M$ 5.87M $ 5.87M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.87M$ 5.87M $ 5.87M Bekalan Peredaran 899.99M 899.99M 899.99M Jumlah Bekalan 899,994,369.2753474 899,994,369.2753474 899,994,369.2753474

Had Pasaran semasa Captain Kuma ialah $ 5.87M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KUMA ialah 899.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 899994369.2753474. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.87M.