CAPY Harga Hari Ini

Harga langsung CAPY (CAPY) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CAPY kepada USD penukaran adalah -- setiap CAPY.

CAPY kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 11,393.91, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B CAPY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CAPY didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00165284, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, CAPY dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -15.61% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

CAPY (CAPY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.39K$ 11.39K $ 11.39K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.39K$ 11.39K $ 11.39K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa CAPY ialah $ 11.39K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CAPY ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.39K.