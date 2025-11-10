Capybara Harga Hari Ini

Harga langsung Capybara (CAPY) hari ini ialah --, dengan 0.13% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CAPY kepada USD penukaran adalah -- setiap CAPY.

Capybara kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 378,986, dengan bekalan edaran sebanyak 999.93B CAPY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CAPY didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00000723, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, CAPY dipindahkan +0.34% dalam sejam terakhir dan -19.89% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Capybara (CAPY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 378.99K$ 378.99K $ 378.99K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 378.99K$ 378.99K $ 378.99K Bekalan Peredaran 999.93B 999.93B 999.93B Jumlah Bekalan 999,933,791,139.2328 999,933,791,139.2328 999,933,791,139.2328

