Capybara LULU Harga Hari Ini

Harga langsung Capybara LULU (LULU) hari ini ialah $ 0.00001723, dengan 0.69% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LULU kepada USD penukaran adalah $ 0.00001723 setiap LULU.

Capybara LULU kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 17,225.19, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B LULU. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LULU didagangkan antara $ 0.00001687 (rendah) dan $ 0.0000173 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.000414, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001398.

Dalam prestasi jangka pendek, LULU dipindahkan -0.43% dalam sejam terakhir dan +3.76% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Capybara LULU (LULU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.23K$ 17.23K $ 17.23K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.23K$ 17.23K $ 17.23K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Capybara LULU ialah $ 17.23K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LULU ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.23K.