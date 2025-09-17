Capybara Nation (BARA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0.00000102 24J Tinggi 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0.00000102 Sepanjang Masa $ 0.00002211 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.46% Perubahan Harga (1D) +2.61% Perubahan Harga (7D) -14.42%

Capybara Nation (BARA) harga masa nyata ialah $0.00000101. Sepanjang 24 jam yang lalu, BARA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0.00000102 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BARA sepanjang masa ialah $ 0.00002211, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BARA telah berubah sebanyak -0.46% sejak sejam yang lalu, +2.61% dalam 24 jam dan -14.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Capybara Nation (BARA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 100.60M$ 100.60M $ 100.60M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Capybara Nation ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BARA ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 100.60M.