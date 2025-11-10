Capycoin Harga Hari Ini

Harga langsung Capycoin (CAPY) hari ini ialah $ 0.00001403, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CAPY kepada USD penukaran adalah $ 0.00001403 setiap CAPY.

Capycoin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 14,003.06, dengan bekalan edaran sebanyak 997.78M CAPY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CAPY didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00256799, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000891.

Dalam prestasi jangka pendek, CAPY dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Capycoin (CAPY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.00K$ 14.00K $ 14.00K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 14.00K$ 14.00K $ 14.00K Bekalan Peredaran 997.78M 997.78M 997.78M Jumlah Bekalan 997,776,844.688801 997,776,844.688801 997,776,844.688801

Had Pasaran semasa Capycoin ialah $ 14.00K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CAPY ialah 997.78M, dengan jumlah bekalan sebanyak 997776844.688801. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.00K.