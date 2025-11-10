Tokenomik Capycoin (CAPY)

Tokenomik Capycoin (CAPY)

Lihat cerapan utama tentang Capycoin (CAPY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:19:40 (UTC+8)
USD

Capycoin (CAPY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Capycoin (CAPY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 14.00K
$ 14.00K$ 14.00K
Jumlah Bekalan:
$ 997.78M
$ 997.78M$ 997.78M
Bekalan Edaran:
$ 997.78M
$ 997.78M$ 997.78M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 14.00K
$ 14.00K$ 14.00K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00256799
$ 0.00256799$ 0.00256799
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Capycoin (CAPY) Maklumat

this project is a memecoin based token about the funny animal Capybara.

The purpose of the token is fun only and the token have no intrinsic value, just the fun to support the cute animal and make a unite community around it.

The plan for $capy is to play a crucial role in the actual memecoin market bring a fresh new air in a “world” of only dogs and cat.

We are planning to have a big community on X and telegram, exploring all kind of social network to make the capybara the most viral animal

Laman Web Rasmi:
https://capycoin.cash/

Tokenomik Capycoin (CAPY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Capycoin (CAPY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CAPY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CAPY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CAPY, terokai CAPY harga langsung token!

CAPY Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CAPY? Halaman ramalan harga CAPY kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi