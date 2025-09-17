Carbon (CARBON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.526379$ 0.526379 $ 0.526379 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.30% Perubahan Harga (1D) -0.09% Perubahan Harga (7D) +6.74% Perubahan Harga (7D) +6.74%

Carbon (CARBON) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CARBON didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CARBON sepanjang masa ialah $ 0.526379, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CARBON telah berubah sebanyak +0.30% sejak sejam yang lalu, -0.09% dalam 24 jam dan +6.74% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Carbon (CARBON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.09K$ 17.09K $ 17.09K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 21.46K$ 21.46K $ 21.46K Bekalan Peredaran 32.65M 32.65M 32.65M Jumlah Bekalan 41,000,000.0 41,000,000.0 41,000,000.0

Had Pasaran semasa Carbon ialah $ 17.09K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CARBON ialah 32.65M, dengan jumlah bekalan sebanyak 41000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.46K.