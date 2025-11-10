Carbon Emission Blockchain Harga Hari Ini

Harga langsung Carbon Emission Blockchain (CEB) hari ini ialah $ 0.00603937, dengan 0.12% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CEB kepada USD penukaran adalah $ 0.00603937 setiap CEB.

Carbon Emission Blockchain kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 26,992, dengan bekalan edaran sebanyak 4.47M CEB. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CEB didagangkan antara $ 0.00602144 (rendah) dan $ 0.00604648 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.49, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00596147.

Dalam prestasi jangka pendek, CEB dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan +1.27% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Carbon Emission Blockchain (CEB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 26.99K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 60.39K Bekalan Peredaran 4.47M Jumlah Bekalan 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Carbon Emission Blockchain ialah $ 26.99K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CEB ialah 4.47M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 60.39K.