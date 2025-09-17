Carbon Protocol (SWTH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.103084$ 0.103084 $ 0.103084 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.05% Perubahan Harga (1D) -0.06% Perubahan Harga (7D) +0.41% Perubahan Harga (7D) +0.41%

Carbon Protocol (SWTH) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SWTH didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SWTH sepanjang masa ialah $ 0.103084, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SWTH telah berubah sebanyak +0.05% sejak sejam yang lalu, -0.06% dalam 24 jam dan +0.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Carbon Protocol (SWTH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M Bekalan Peredaran 1.72B 1.72B 1.72B Jumlah Bekalan 2,160,000,000.0 2,160,000,000.0 2,160,000,000.0

Had Pasaran semasa Carbon Protocol ialah $ 1.45M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SWTH ialah 1.72B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2160000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.82M.