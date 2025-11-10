Tokenomik Card Strategy (CSTRAT)

Tokenomik Card Strategy (CSTRAT)

Card Strategy (CSTRAT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Card Strategy (CSTRAT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 450.77K
Jumlah Bekalan:
$ 28.94M
Bekalan Edaran:
$ 28.83M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 452.57K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.074296
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.01162732
Harga Semasa:
$ 0.01563598
Card Strategy (CSTRAT) Maklumat

GradeVault is a self-sustaining ecosystem that connects the world of Pokémon cards with crypto. Every trade of the native token, $CSTRAT, powers The Perpetual Pokémon Card Machine, an on-chain system that automatically buys graded Pokémon cards, sells them for profit, and uses 100% of those profits to buy back and burn $CSTRAT

It’s a fusion of culture, finance, and technology, where real cards are held in vaults, every move is visible on-chain, and the system never stops collecting or compounding. The goal is simple: turn Pokémon cards into a yield-bearing, backed asset class that lasts for generations

The project was built by long-time DeFi builders and early Cryptopunk OGs

Laman Web Rasmi:
https://gradevault.xyz/
Kertas putih:
https://gradevault.xyz/LitepaperV2.pdf

Tokenomik Card Strategy (CSTRAT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Card Strategy (CSTRAT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CSTRAT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CSTRAT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CSTRAT, terokai CSTRAT harga langsung token!

