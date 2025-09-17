Cardence ($CRDN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.396125$ 0.396125 $ 0.396125 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +6.48% Perubahan Harga (7D) +6.48%

Cardence ($CRDN) harga masa nyata ialah $0.00213897. Sepanjang 24 jam yang lalu, $CRDN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $CRDN sepanjang masa ialah $ 0.396125, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $CRDN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +6.48% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cardence ($CRDN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 62.91K$ 62.91K $ 62.91K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 106.95K$ 106.95K $ 106.95K Bekalan Peredaran 29.41M 29.41M 29.41M Jumlah Bekalan 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Had Pasaran semasa Cardence ialah $ 62.91K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $CRDN ialah 29.41M, dengan jumlah bekalan sebanyak 50000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 106.95K.