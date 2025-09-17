CargoX (CXO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.163454 24J Tinggi $ 0.168025 Sepanjang Masa $ 0.523279 Harga Terendah $ 0.00003988 Perubahan Harga (1J) +1.16% Perubahan Harga (1D) -0.36% Perubahan Harga (7D) +8.82%

CargoX (CXO) harga masa nyata ialah $0.166186. Sepanjang 24 jam yang lalu, CXO didagangkan antara $ 0.163454 rendah dan $ 0.168025 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CXO sepanjang masa ialah $ 0.523279, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003988.

Dari segi prestasi jangka pendek, CXO telah berubah sebanyak +1.16% sejak sejam yang lalu, -0.36% dalam 24 jam dan +8.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CargoX (CXO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 27.77M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 35.74M Bekalan Peredaran 167.16M Jumlah Bekalan 215,119,016.0

Had Pasaran semasa CargoX ialah $ 27.77M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CXO ialah 167.16M, dengan jumlah bekalan sebanyak 215119016.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 35.74M.