Carlo (CARLO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02020769$ 0.02020769 $ 0.02020769 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.79% Perubahan Harga (1D) +1.92% Perubahan Harga (7D) +2.94% Perubahan Harga (7D) +2.94%

Carlo (CARLO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CARLO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CARLO sepanjang masa ialah $ 0.02020769, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CARLO telah berubah sebanyak -0.79% sejak sejam yang lalu, +1.92% dalam 24 jam dan +2.94% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Carlo (CARLO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 857.02K$ 857.02K $ 857.02K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 857.02K$ 857.02K $ 857.02K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Carlo ialah $ 857.02K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CARLO ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 857.02K.