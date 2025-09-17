Carlo Acutis (SAINT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00556528$ 0.00556528 $ 0.00556528 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.00% Perubahan Harga (1D) -4.60% Perubahan Harga (7D) -29.31% Perubahan Harga (7D) -29.31%

Carlo Acutis (SAINT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SAINT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SAINT sepanjang masa ialah $ 0.00556528, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SAINT telah berubah sebanyak -1.00% sejak sejam yang lalu, -4.60% dalam 24 jam dan -29.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Carlo Acutis (SAINT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 155.04K$ 155.04K $ 155.04K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 155.04K$ 155.04K $ 155.04K Bekalan Peredaran 999.30M 999.30M 999.30M Jumlah Bekalan 999,302,793.680468 999,302,793.680468 999,302,793.680468

Had Pasaran semasa Carlo Acutis ialah $ 155.04K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SAINT ialah 999.30M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999302793.680468. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 155.04K.