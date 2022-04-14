Tokenomik Carlo (CARLO)

Lihat cerapan utama tentang Carlo (CARLO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Carlo (CARLO) Maklumat

Meet Carlo, the dog with a pink asshole. Clinically insane? You bet. But that's what makes him a legend at flipping profits.

Now, he’s got his sights on dominating Base... And he wants you in on the scheme. Think of it as strapping into a decommissioned Soviet rollercoaster — downright psychotic but man will you have a story to tell.

So if you’re game, better buckle up cause this dog's about to drag his big balls all over Base.

(Just one rule... NEVER ask about his past)

Laman Web Rasmi:
https://www.carlo.dog/
Kertas putih:
https://www.carlo.dog/blog/first-roadmap

Carlo (CARLO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Carlo (CARLO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 934.91K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 934.91K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.02020769
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00024013
Harga Semasa:
$ 0.00093296
Tokenomik Carlo (CARLO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Carlo (CARLO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CARLO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CARLO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CARLO, terokai CARLO harga langsung token!

CARLO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CARLO? Halaman ramalan harga CARLO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.