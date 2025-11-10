Carrot Harga Hari Ini

Harga langsung Carrot (CRT) hari ini ialah $ 112.58, dengan 0.05% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CRT kepada USD penukaran adalah $ 112.58 setiap CRT.

Carrot kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 29,238,470, dengan bekalan edaran sebanyak 259.72K CRT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CRT didagangkan antara $ 112.54 (rendah) dan $ 112.69 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 133.16, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 101.03.

Dalam prestasi jangka pendek, CRT dipindahkan +0.00% dalam sejam terakhir dan +0.10% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Carrot (CRT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 29.24M$ 29.24M $ 29.24M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 29.24M$ 29.24M $ 29.24M Bekalan Peredaran 259.72K 259.72K 259.72K Jumlah Bekalan 259,719.676958778 259,719.676958778 259,719.676958778

Had Pasaran semasa Carrot ialah $ 29.24M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CRT ialah 259.72K, dengan jumlah bekalan sebanyak 259719.676958778. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 29.24M.