Carry (CRE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.084369$ 0.084369 $ 0.084369 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.46% Perubahan Harga (7D) +14.18% Perubahan Harga (7D) +14.18%

Carry (CRE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CRE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CRE sepanjang masa ialah $ 0.084369, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CRE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.46% dalam 24 jam dan +14.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Carry (CRE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M Bekalan Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Carry ialah $ 2.06M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CRE ialah 10.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.06M.